سائرون حول دعوة السيد الصدر: يجب تنفيذ الإجراءات بقوة الدولة

2020/09/26 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي على دعوة السيد مقتدى الصدر لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن استهداف المصالح الأجنبية في البلاد.

الساعدي قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن السيد الصدر، طالب بأن تكون اللجنة أمنية عسكرية برلمانية، مع أهمية التخصص والإخلاص والشجاعة والوطنية في أعضائها، مع تحديد سقف زمني لنتائج تحقيقاتها.وأضاف، أن الإعلان عن النتائج يكشف للشعب والرأي العام من هو تحالف الفاسدين والمارقين، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذها بقوة الدولة.

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