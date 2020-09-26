الرافدين النيابية: الدوائر الوسطية هي الخيار الأقرب لغالبية الكتل السياسية

2020/09/26 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت كتلة الرافدين النيابية أن نظام الدوائر الوسطية سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لغالبية الكتل السياسية، كونه الأسهل تنفيذا في الانتخابات المقبلة.

وأكدت الكتلة في بيان ان الانقسامات بشأن شكل الدوائر الانتخابية مازال قائما بين الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة، ويطالب آخرون بطريقة الدوائر المتعددة، إلا أن خيار الدوائر الوسطية هو الأقرب للتمرير، مشيرة إلى أن حصة الأقليات لا علاقة لها بعدد الدوائر الانتخابية.

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