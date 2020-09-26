مع ارتفاع الإصابات بكورونا.. النفط يتلقى خسارة جديدة عند التسوية

2020/09/26 | 10:54 - المصدر: يس عراق

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مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.

يس عراق: بغداد

سجلت أسعار النفط انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 2% مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وسط توجه لزيادة الإمدادات من النفط في الأسابيع المقبلة.

وجرت تسوية برنت ليلة السبت عند 41.92 دولار للبرميل، بزيادة سنتين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 40.25 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 2.9% وفقد غرب تكساس الوسيط 2.1%.

في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يزيد معدل الإصابات في الغرب الأوسط، فيما تدرس مدينة نيويورك، والتي كانت الأكثر تضررا في فصل الربيع، تجديد إجراءات الإغلاق.



وشهدت البلاد وفاة أكثر من 200 ألف شخص جراء الفيروس.

وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود إذ تقيد الجائحة السفر وتقوض تعافي الاقتصاد.



وانخفض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع تسعة بالمئة عن مستواه قبل عام.

وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة مما سيقيد على الأرجح السفر.

وفي الآونة الأخيرة، زادت ليبيا إنتاجها، واستأجرت شركة شل بشكل مؤقت أول ناقلة خام يجري تحميلها بمرفأ الزويتينة الليبي منذ يناير كانون الثاني.

المصدر : رويترز

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