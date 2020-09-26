وزير الخارجية فؤاد حسين يصل الى طهران

2020/09/26 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصل وزير الخارجية فؤاد حسين الى ايران في زيارة غير معلن عنها تستغرق يومين.وذكرت وكالة مهر الايرانية في خبر تابعته “المستقلة” اليوم السبت ، ان “حسين سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين الايرانيين بشأن تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته في اب الماضي إلى طهران”.

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