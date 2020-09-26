وفيات كورونا تقترب من المليون شخص حول العالم ولا علاج يلوح في الافق

2020/09/26 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر احدث الاحصائيات العالمية أن أكثر من 32.34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 983486 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة […]

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