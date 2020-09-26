رئيس الوزراء الكويتي يدعو ايران الى خفض التوتر وبناء جسور الثقة في المنطقة

2020/09/26 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة بين دول الخليج، والتعاون من أجل نزع فتيل التوتر في المنطقة.وقال رئيس الوزراء الكويتي، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها … Readmore

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