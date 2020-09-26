عباس يطالب الامم المتحدة بعقد مؤتمر دولي لرسم خارطة حقيقية للسلام على اساس القانون الدولي

2020/09/26 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأمم المتحدة بمؤتمر دولي مطلع العام 2021 بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف “الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي”.وقال عباس في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الطلب … Readmore

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