وزير الخارجية يصل إلى إيران

2020/09/26 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، إلى إيران، في أول زيارة يجريها إلى طهران منذ تسلمه منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية في خبر عاجل تابعته السومرية نيوز، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى إيران".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن حسين سيزور إيران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين خاصة نظيره محمد جواد ظريف لبحث سبل توسيع العلاقات الثنائية.





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