وزير الخارجية العراقي في طهران

2020/09/26 | 11:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة تأتي في خضم تطورات سياسية (أحمد الربيعي/فرانس برس)وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مع طهران خلال زيارته في يوليو/ تموز الماضي، وفق وسائل إعلام إيرانية. غير أن الزيارة تأتي في خضم تطورات سياسية مهمة على الساحة العراقية، في مقدمتها إكمال قانون الانتخابات وسط خلافات حادة بين القوى السياسية وتصاعد هجمات الفصائل المتحالفة مع إيران ضد المصالح الأميركية، ما يثير الظن بأن هذه العناوين على الأغلب تتصدر أجندة زيارة حسين.وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن وزير الخارجية العراقي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وأضاف خطيب زادة في تصريح عبر قناته على منصة "تليغرام" أن حسين سيلتقي أيضا مع مسؤولين إيرانيين آخرين، إلا أنه لم يكشف عن أجندة الزيارة والملفات التي سيناقشها الوزير العراقي مع الجانب الإيراني.

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