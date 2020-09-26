رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

2020/09/26 | 11:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، السبت، عن اعتذراه عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي.

وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتوجه أديب بالاعتذار إلى الشعب اللبناني، مؤكدا أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".

وقال أديب: "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".



و"سبق وأعلنت للكتل أنني لست في صدد الولوج في أي شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها".

PUKmedia وكالات‌

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