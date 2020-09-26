رحيل أندريه فالتشيك المفاجئ - سعيد مضيه

2020/09/26 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه يعتبر على نطاق واسع اعظم المفكرين الموهوبين.



فيلسوف ومخرج سينمائي وصحفي تقصي، مكافح أممي من أجل العدالة والخلاص من هيمنة الامبريالية.



كتب من تجربته المباشرة على الخطوط الأمامية للمعارك الدائرة ضد الهيمنة الامبريالية، و حيثما تكابد البشرية وتناضل.



تعرف على الأحياء الفقيرة والقرى التي سويت بالأرض جراء قصف القنابل.



فضح أكاذيب الامبراطورية.



كان ثوريا حقيقيا كافح مع المسحوقين، شيوعي منذ نعومة اظفاره.



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