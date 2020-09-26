الأستاذ فهمي الكتوت يطلق الجزء الثاني من مشروعه الوطني البحثي العلمي - ابراهيم حجازين

2020/09/26 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين أطلق الباحث والخبير الاقتصادي والناشط في العمل السياسي المعروف الأستاذ فهمي الكتوت الجزء الثاني من عمله البحثي العلمي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بعنوان " الازمة المالية والإقتصادية في الاردن " وقد سبقه الجزء الأول الذي صدر عام 2017 بعنوان " التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن 1950 - 1967 وينتظر الجزء الثالث الذي يتناول التحولات التي طرأت على البنية الاجتماعية ودور الطبقات والفئات في الحي ......





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