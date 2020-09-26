أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

2020/09/26 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقاءه الرئيس ميشال عون، وشرح مراحل المبادرة الفرنسية ومبادرة ماكرون.

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