قبيل انعقاد جلسة التصويت ..الديمقراطي الكردستاني يجتمع لتحديد موقفه من الدوائر الانتخابية

2020/09/26 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مراسل “خبر برس” ، عن اجتماع كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية برئاسة خسرو كوران مسؤول ملف الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني “، مبينا ان الاجتماع عقد في مقر الكتلة في مجلس النواب “.

واضاف ان” الاجتماع سيحدد موقف الكتلة من التصويت على الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات “.

واوضح مراسلنا ان” كتلة الاتحاد الوطني اجتمعت ايضا اليوم بكافة اعضاءها لتوحيد موقفهم من الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات “.

يذكر ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد جلسة اليوم السبت للتصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات “.

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