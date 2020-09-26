نادي تركي يقدم عرضاً رسمياً لنجم الشرطة

2020/09/26 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} قدم نادي تركي عرضاً رسمياً لنجم خط وسط نادي الشرطة.وذكر مصدر، إن "نادي يني مالطيا سبور التركي قدم عرضاً رسمياً للاعب نادي الشرطة سعد عبد الأمير".

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