الذهب يهبط لادنى مستوى ليسجل اكبر خسارة شهرية منذ اذار الماضي

2020/09/26 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الذهب بالقرب من القاع ليسجل اكبر خسارة شهرية منذ اذار، إذ اتجه المستثمرون إلى الدولار للاحتماء من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا والضبابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية القادمة لدعم الاقتصاد.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2٪ إلى 1864.39 … Readmore

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