السليمانية تلغي ’لجان الدفن’ وتسلّم جثث ذوي ضحايا كورونا إلى ذويهم

2020/09/26 | 12:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألغت محافظة السليمانية، لجان الدفن الخاصة بضحايا فيروس كورونا المستجد، وشرعت بتسليم الجثامين إلى ذويهم، فيما بدات عمليات "نبش القبور".



وقال مصدر في صحة السليمانية لناس (26 أيلول 2020)،إن "إلغاء اللجنة تم بناء على قرار من وزارة الصحة العراقية، وتم إلغاء اللجان المعنية في جميع المحافظات".

وبدأ بعض ذوي ضحايا كورونا في السليمانية وفقا للمصدر بتقديم طلب لإعادة جثث المتوفين وإرسالها إلى منازلهم، وتم نبش قبرين اثنين، أحدهما يعود للفنان عطا جاوشين، وهو مطرب محلي معروف قضى متأثراً بإصابته بكورونا.

جدير بالذكر أنه وفي أعقاب بدء انتشار الفيروس، شكلت وزارة الصحة لجنة مشتركة مع البلديات والأمن والأوقاف لدفن المتوفين بسبب الفيروس، وتم تخصيص مقبرة جديدة في السليمانية.

وقامت اللجنة من خلال الحماية الأمنية و الاجراءات الصحية، بدفن العشرات، ولم يسمحوا لأقاربهم بدخول الموقع أثناء عملية الدفن، لكن اللجنة ألغيت.

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