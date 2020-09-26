مصرف الرشيد يحدد فترة إمهال تسديد أقساط “سلف الموظفين”

2020/09/26 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرشيد اليوم السبت منح فترة إمهال 3 أشهر لتسديد أقساط المستفيدين من سلف الموظفين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المصرف منح للموظفين فترة إمهال تصل إلى ثلاثة أشهر لتسديد هذه الأقساط”، مبيناً أن “تسديد الأقساط يبدأ من الشهر الرابع بعد استلام السلفة على أن تستقطع الفوائد فقط من دون القسط”.

وأشار إلى أن “السلفة منحت الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف سلف والتي تصل إلى 10 مليون دينار”.

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