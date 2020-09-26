محافظ النجف : رئيس الوزراء سيفتتح المستشفى الألماني الشهر المقبل

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط امال بتعافي الطلب على الخام بعد تضرره جراء أزمة كورونا، بالإضافة لبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

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