2020/09/26 | 12:12 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 سبتمبر 2020 | 12:11 مساءً | عدد القراءات : 1

قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​مصطفى أديب​ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".

وكان أديب​ قد أعلن في كلمة له من ​قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة ​تشكيل الحكومة​.

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