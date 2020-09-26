رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أديب، في كلمة متلفزة من قصر بعبدا، عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، 26 أيلول 2020، إنه "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما وحرصا مني على الوحدة الوطنية فاني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة".

واوضح أديب قائلا "فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف".

وأكد ان "اعتذاره يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل".

وشدد أديب أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا لدعم لبنان".

وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت القوى السياسية في لبنان لاستعجال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، مشيرة إلى أن لبنان يمر "بأزمة غير مسبوقة".

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