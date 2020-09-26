تركيا تشن غارة جديدة شمالي العراق وتقتل 3 من حزب العمال الكردستاني

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، مقتل 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في غارة جوية استهدفت تجمعهم شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "مقاتلات تركية نفذت عملية جوية في منطقة متينا شمالي العراق، أسفرت عن تحييد 3 عناصر من المنظمة الانفصالية"، بحسب تعبيرهم.

وأوضحت، أن "الإرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد أهداف تركية"، مؤكدة "مواصلتها العمليات العسكرية ضد الإرهابيين بحزم"، على حد قولهم.

ورفض العراق بأكثر من مرة في بيانات رسمية، القصف التركي المتكرر على أراضي العراق، بذريعة قصف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب.





ونتج عن الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي تقوم به تركيا، مقتل ضباط في الجيش العراقي من قوات الحرس الحدود، قبل حوالي شهر، فضلاً عن نزوح العديد من سكان القرى في شمالي العراق، بسبب القصف المتكرر.

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