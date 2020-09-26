الأعلى خلال الشهر الجاري.. ديالى تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، بتسجيل ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا المستجد، الأعلى خلال شهر أيلول الجاري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ديالى، سجلت 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة ناجمة عن الفيروس"، مشيراً إلى "شفاء 42 شخصاً مصاباً من الفيروس".

وأضاف، أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في محافظة ديالى بلغ 9129، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 8443 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 203 حالات وفاة".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 68 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا و4593 إصابة جديدة في مختلف محافظات العراق، بينها 103 إصابات في محافظة ديالى.

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