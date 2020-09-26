تحرير مختطفين اثنين والقبض على الخاطفين في كربلاء

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حررت مديرية مكافحة الاجرام مختطفين اثنين والقت القبض على الخاطفين في كربلاء".وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام " تم تسجيل اخبار بوجود حادث خطف في منطقة الچاير ، حيث تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية، وبعد جهود استثنائية وعمل متميز استطاع فريق العمل بالتنسيق مع دوريات النجدة تحرير المواطنين المختطفين والتوصل للخاطفين وهم رجل وأمراتان، وبعد التعمق بالتحقيق ومواجهتهم بالادلة اعترفوا بعملية الخطف وتعذيب المخطوفين تعذيبا جسيما من خلال ضربهم ضربا مبرحا وتعليقهم بسقف الدار وذلك لوجود خلافات فيما بينهم./انتهى9

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