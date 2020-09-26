اجتماع مغلق لنواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقد نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا مغلقا بحضور مسؤول ملف الانتخابات في الحزب خسرو كوران ، لمناقشة مقترحات توزيع الدوائر المتعددة وحضور جلسة التصويت لاستكمال قانون الانتخابات، المقرر ظهر اليوم ./انتهى5

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