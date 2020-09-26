الديوانية تباشر بحملة استزراع/674/ الف دونم من محصولي الحنطة والشعير

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ باشرت محافظة الديوانية بحملة استزاع /681/ من محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل الشتوية الاخرى .وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية محمد كشاش " تمت المباشرة بعمليات الاستزراع لمحصولي الحنطة والشعير وبواقع /525/ الف دونم من محصول الحنطة و/149/ الف دونم من محصول الشعير بالاضافة الى /7/ الاف دونم من المحاصيل الشتوية الاخرى .واضاف " جرى تهيئة المستلزمات المطلوبة للاستزراع بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة /انتهى

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