الخارجية الايرانية: وزير الخارجية العراقي يزور طهران اليوم

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيصل الى طهران اليوم السبت لاجراء محادثات مع المسؤولين الاير...

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