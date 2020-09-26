واشنطن تحذر وتعد

2020/09/26 | 12:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب بومبيو يمثل معضلة بالنسبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان أحد المرشحين المفضلين لدى إدارة ترامب وفق صحيفة واشنطن بوست - صورة: فرانس برس

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