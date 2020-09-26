2020/09/26 | 12:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حارس الشرطة في قائمة المنتخب الأولية للعراق (فيسبوك)استدعى مدرب منتخب العراق لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، لاعباً جديداً للانضمام إلى قائمة أسود الرافدين، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، وهو حارس فريق الشرطة أحمد باسل.

وسيخوض منتخب العراق مباراتين وديتين خلال خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أمام المنتخب العماني في الثالث عشر في دولة الإمارات، وما زال الاتحاد العراقي يبحث عن تأمين مباراة ثانية للمنتخب في السابع عشر من الشهر ذاته، وذلك بعد توقف قسري عن المباريات الودية الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووجه السلوفيني كاتانيتش الدعوة إلى حارس فريق الشرطة العراقي أحمد باسل للانضمام إلى القائمة الأولية للمنتخب التي ستخوض المباراتين الوديتين تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المشتركة التي أُجِّلَت لعام 2021.

وتأتي دعوة حارس مرمى فريق الشرطة، بعد المستوى الجيد الذي قدمه خلال مباريات فريقه بدوري أبطال آسيا، رغم الوداع المبكر من دور المجموعات للنسخة الحالية التي أقيمت بنظام التجمع في الدوحة.

وتمكن الحارس باسل من كسب ثقة الملاك التدريبي لفريق الشرطة، بالاعتماد عليه أساسياً في مباريات الأبطال وعدم الزج بالحارس الدولي محمد حميد الذي فضل مدرب حراس المرمى إجلاسه على دكة البدلاء.

يشار إلى أن القائمة الأولية للمنتخب العراقي تضم خمسة حراس مرمى، بوجود كل من جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب ومحمد صالح وأحمد باسل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يكافئ حارس الشرطة بدعوته إلى منتخب العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يكافئ حارس الشرطة بدعوته إلى منتخب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).