اعتقال احد قيادي تنظيم داعش الارهابي في كركوك

2020/09/26 | 12:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض علي قيادي في عصابات داعش الارهابية في محافظة كركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، في بيان انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك".

واضاف البيان: أن "القيادي الارهابي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة منها عمل في ما يسمى برجال الطريقة النقشبندية الارهابي في العام 2007 وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في العام 2009 ضمن مايسمى بولاية صلاح الدين وشغل منصب امر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وقد برز دورة في العام 2014 بمنصب مايسمى بامر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية".

واشار البيان الى أن "الإرهابي من عائلة داعشية ولدية اثنين من أخوته ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية وقد تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية‌

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