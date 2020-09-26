إيمي باريت.. أبرز

2020/09/26 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد موقع "فوكس نيوز" مواقف القاضية باريت في عدد من المواضيع المختلفة في الولايات المتحدة منها قضية عقوبة الإعدام، وقضية الهجرة، إضافة إلى حقوق السلاح والإجهاض.

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