شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]13 ((دُعاة الماوراء)) - إبراهيم جركس

2020/09/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]13((دُعاة الماوراء))لقد حدث لزرادشت في ما مضى أن جَنَحَ بوهمه في ما وراء الإنسان مثل كل دعاة الماوراء.



خليقة إلهية متألّمة ومعَذّبة بدا لي العالم آنذاك.حُلماً بدا لي العالم وصنعة إله، دخان متعدّد الألوان أمام عينيّ كائن إلهي قلق.الخير والشّرّ واللذّة والألم، وأنا وأنت، دخاناً متعدّد الألوان أمام عينيّ مُبدع تراءَت لي جميعها آنذاك.



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