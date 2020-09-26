كيف تساعدنا السينما على إبراز افتراضات فلسفية جديدة حسب جيل دولوز؟ - زهير الخويلدي

2020/09/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة كل ممارسة فكرية تفترض "صورة للفكر".



على الأقل هذا ما يحاول جيل دولوز إظهاره في كتاباته، من الاختلاف والتكرار إلى ما هي الفلسفة؟ من صورة الفكر التي تُفهم على أنها فرضية ذاتية، على "مستوى الجوهر"، يتم بناء أي نظام فلسفي بالارتباط مع الصورة التي يعطيها الفكر لنفسه.



في الفلسفة ، يفهم دولوز من خلال صورة الفكر مجموعة الافتراضات التي نعيّن منها معنى التفكير.



لقد تبين أن مكانتها خاصة جدًا لأن هذ ......





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