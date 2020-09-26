اصابة مشعان الجبوري بفيروس كورونا

2020/09/26 | 12:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السياسي العراقي وعضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم السبت، اصابته بفيروس كورونا.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر: “اظهرت نتائج 3 مسحات بـ3 مختبرات رصينة انني مصاب بالكورونا وبذلك يكون الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها !؟”.

واضاف: “ساتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من ادوية وايماني كبير باني ساهزمه”.

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