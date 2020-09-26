2020/09/26 | 12:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 243 ناديا رياضيا يجتمعون في بغداد بحضور لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ويصدرون بيانا صحفياً حول مسودة قانون الاندية الرياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/26 | 12:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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