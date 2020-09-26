الهجرة: توزيع المنح على النازحين مرهون بالتخصيصات المالية

2020/09/26 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين أن توزيع المنح على النازحين مرهون بالتخصيصات المالية، مشيرة إلى أن التوزيع سيكون عن طريق البطاقة الالكترونية لمنع الفساد والتلكؤ.

الوزارة أكدت في بيان العمل على تحقيق عودة آمنة للنازحين وتوزيع المنح لهم وفقا للسياقات والضوابط وحسب الأسبقية، ووضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء ملف النزوح، مشيرة إلى أن أبرز معوقات عودة النازحين إلى مناطق سكناهم تعود لأسباب أمنية وخدمية وعشائرية.

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