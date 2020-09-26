اللجنة النيابية: نتائج التحقيق بعقود الكهرباء ستعرض الأسبوع المقبل

2020/09/26 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة تحقيق عقود الكهرباء عن موعد عرض نتائج التحقيق المتعلقة بعقود الطاقة الكهربائية.

عضو اللجنة عادل اللامي أكد في تصريح، أن التوصيات ونتائج التحقيق التي توصلت لها لجنته ستعرض الأسبوع المقبل.



وأضاف، أن اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف، لافتا إلى أن عملها كبير، كون ملفات وزارة الكهرباء كثيرة، حيث تم عقد أربع إلى خمس جلسات ولقاءات بشأنها مع الكادر المتقدم في الوزارة، وكذلك أربع جلسات مع هيئة النزاهة.

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