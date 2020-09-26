مشعان الجبوري يعلن اصابته بـ”كورونا”

2020/09/26 | 12:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري اليوم السبت ، عن اصابته بفيروس كورونا “.

وقال الجبوري ، “اظهرت نتائج 3 مسحات ب3 مختبرات رصينة انني مصاب بالكورونا ، مشيرا الى ان” الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها !؟

واكد الجبوري “سأتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من ادوية وايماني كبير باني ساهزمه”.

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