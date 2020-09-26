2020/09/26 | 13:14 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 26 سبتمبر 2020 | 01:04 مساءً | عدد القراءات : 12

الاستخبارات تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد

بغداد/..الاستخبارات تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد بمنطقة البلديات.

من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يتاجرون ببيع المخدرات في منطقة البلديات ببغداد، حيث تم إلقاء القبض عليهم بعد نصب كمين محكم لهم وبالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال المخدرة و أنابيب زجاجية ومواد أخرى تستخدم للتعاطي ورمانتين يدويتين ومسدس وبندقية وأربعة مخازن عتاد.

حيث تم تسليم المواد المضبوطة مع المتهمين الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".انتهى4

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