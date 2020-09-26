رئيس وزراء لبنان المكلف يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة

2020/09/26 | 13:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب في القصر الرئاسي في بعبدا يوم 31 اغسطس اب 2020.تصوير: محمد عزاقير - رويترز.بيروت (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يوم السبت اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف ”تبين لي أن التوافق لم يعد قائما“.إعداد ياسمين حسين - تحرير أمل أبو السعود

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