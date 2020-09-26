تسجيل / 169 / أصابة مؤكدة بمرض كورونا في ديالى

2020/09/26 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 169 / اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية .وقال نبيل فاضل حذاف مدير قسم الصحة العامة في صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفحوصات المختبرية ل / 455 / مسحة جديدة أظهرت أصابة / 169 / أصابة جديدة بمرض كورونا بينها / 20 / لكوادر طبية وصحية ومختبرية .



وتسجيل / 42 / حالة شفاء ليرتفع العدد المشافين الى / 8443 / حالة شفاء في حين شهدت المحافظة حالتي وفاة خلال الساعات الماضية ليكون عدد المتوفين / 203 / حالات وفاة.



واضاف ان مختبر الصحة العامة أجرى ومنذ تسجيل أول اصابة بفايروس كورونا في ديالى اكثر من / 40 / الف مسحة أظهر منها / 9129 / اصابة مؤكدة .



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