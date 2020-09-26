مجلس النواب يُؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

2020/09/26 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

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مسلحون مجهولون يغتالون رجلا وزوجته جنوب شرق الموصل

الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن مقتل رجل وزوجته في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل على يد مسلحين مجهولين.

وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان "مسلحين مجهولين قتلوا رجلا وزوجته بعد ان اقتحموا منزلهما في قرية حاوي صلان ضمن ناحية النمرود جنوب شرق الموصل".

واضاف ان"الشرط

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