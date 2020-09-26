نواب عن تحالف سائرون يدعون الكاظمي الى تشكيل لجنة تحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسيـة

2020/09/26 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا نواب عن تحالف سائرون ، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى تشكيل لجنة من الاجهزة الامنية للتحقيق في الخروقات المتكررة واستهداف البعثات الدبلوماسية ، على ان يكون احد اعضاءها من لجنة الامن والدفاع النيابية.واشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر ، في مؤتمر صحفي مشترك ، الى الخروقات الامنية المتكررة التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، والتي يفترض ان تكون محمية بموجب المعاهدات والقوانين الدولية النافذة .واوضح ان " العراق بلد ذو سيادة يحكمه الدستور والقانون ولا يمكن لأي جهة مهما كانت ان تتجاوز هذا القانون او تتعدى على مواد الدستور ، ما يدعونا جميعا لاتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه اي مخالفة "، محذرا من ان" تكرار تلك الخروقات وتزايد الاعتداءات ، تعرض سمعة البلد للخطر وتضعف هيبة الدولة وتقلل من مكانة البلاد في المحافل الدولية".واضاف ان " القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هي التي حررت ارض الوطن من دنس داعش ، فأننا لا نحتاج الى اي تواجد لقوات اجنبية على ارضنا "، مبينا ان " زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان اول من استشعر بخطر الخروقات الامنية على هيبة الدولة وعلى تأثيرها السلبي على العلاقات الخارجية بل تهديدها لحاضر البلاد ومستقبلها ، على اعتبار ان من يقوم بتلك الخروقات يتعمد اهانة الدولة ويضعف سمعتها وهيبتها في المحافل الدولية"./انتهى5

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