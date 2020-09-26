الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا

2020/09/26 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "وقف فوري" للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، بعدما شهدت ضاحيتها الشرقية اشتباكات مسلحة بين كتيبتين من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا.

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