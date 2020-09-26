اليوم: الدولار “مستقر” أمام الدينار العراقي

2020/09/26 | 13:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم السبت استقراراً في الأسواق العراقية.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 122900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وهي ذات الأسعار التي سجلتها بورصة الكفاح أول أمس الخميس.

كما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 122900 دينار مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 123500 دينارعراقي.

وسجلت أسعار الشراء 122500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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