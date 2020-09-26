دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق


دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق
2020/09/26 | 13:42 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس

ينشر "ناس"، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الأخرى مقارنة بالدينار العراقي ليوم السبت (26 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين:

100 $ =  123,500دينار عراقي

100 $=   85      يورو             

100 $ =  78      استرليني       

100 $=   10559     ين ياباني

100 $=   682     يوان صيني    

100 $= 785,000  ليرة لبنانية 

100 $ = 225,000   ليرة سورية

100 $=  7369  روبية هندية  

100 $=   766      ليرة تركية 

100 $=   2925  تومان طهران   

100 $=  1577  جنيه مصري     

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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