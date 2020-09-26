ينشر "ناس"، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الأخرى مقارنة بالدينار العراقي ليوم السبت (26 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين:
100 $ = 123,500دينار عراقي
100 $= 85 يورو
100 $ = 78 استرليني
100 $= 10559 ين ياباني
100 $= 682 يوان صيني
100 $= 785,000 ليرة لبنانية
100 $ = 225,000 ليرة سورية
100 $= 7369 روبية هندية
100 $= 766 ليرة تركية
100 $= 2925 تومان طهران
100 $= 1577 جنيه مصري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).