2020/09/26 | 13:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس"، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الأخرى مقارنة بالدينار العراقي ليوم السبت (26 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين:

100 $ = 123,500دينار عراقي

100 $= 85 يورو

100 $ = 78 استرليني

100 $= 10559 ين ياباني

100 $= 682 يوان صيني

100 $= 785,000 ليرة لبنانية

100 $ = 225,000 ليرة سورية

100 $= 7369 روبية هندية

100 $= 766 ليرة تركية

100 $= 2925 تومان طهران

100 $= 1577 جنيه مصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولار.. يورو وإسترليني: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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