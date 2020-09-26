توجه عراقي للتعاقد مع فرنسا لشراء طائرات الرافال وسفن حربية

2020/09/26 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه بالتعاقد مع فرنسا في تسليح الجيش العراقي بحسب ما كشفت عنه لجنة الأمن والدفاع النيابية.

رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر قال في تصريح، إن التوجه بالتعاقد مع فرنسا في تسليح الجيش، يأتي باعتبارها جزءاً من التحالف الدولي الذي قاتل تنظيم داعش الإرهابي، وكان لها كتائب مدفعية شاركت في الحرب ضد الإرهاب، موضحاً أن لجنة الأمن النيابية لا تمانع بتوجه الحكومة إلى فرنسا لشراء الأسلحة، خاصة وأن أسلحتها ذات كفاءة مشهودة.وأضاف أن على الحكومة التنويع في مناشئ الأسلحة الخاصة بالقوات المسلحة العراقية، مشيداً بالصناعة الفرنسية في مجال صناعة طائرات الرافال والسفن الحربية.

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