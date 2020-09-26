2020/09/26 | 13:45 - المصدر: عين العراق

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كورونا تخطف قامة رياضية جديدة "صاحب الرأس الذهبية"

نعت ادارة نادي الميناء لاعبها الدوالي السابق "صاحب الرأس الذهبية" الذي توفي بكورونا.

وذكرت الادارة في بيان تلقته "عين العراق نيوز" اليوم ان "كوفيد 19 مستمر بحصد ارواح قامات العراق الرياضية حيث توفي اليوم نجم الميناء السابق و صاحب الرأس الذهبية الكابتن عبد المهدي هادي اثر مضاعفات فيروس كورونا , انا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي كبار نجوم الكرة العراقية نتيجة لاصابتهم بفايروس كورونا ومن ابرزهم احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي ونخبة اخرى من الرياضيين".انتهى4

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