إحصائية مذهلة لبرشلونة تثير الرعب في فياريال

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إحصائية مميزة لبرشلونة قبل مباراته ضد فياريال يوم غدا الأحد ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الليجا.

ويستعد برشلونة لخوض مباراته الأولى في الموسم الجديد 2020-2021 بعد أن تم تأجيل مباراتيه في أول جولتين بسبب تأخره في إنهاء الموسم الماضي لخوضه مواجهتي نابولي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن، "فياريال يعد من أقوى الفرق الإسبانية، ومرشح هذا الموسم لحجز مقعد بين رباعي المقدمة، لكن برشلونة يملك أفضلية ساحقة في المواجهات المباشرة".

وأضاف التقرير أن، "آخر 9 مباريات خاضها برشلونة ضد الغواصات الصفر على ملعب الكامب نو الذي سيحتضن لقاء الغد انتهت جميعها بفوز البلوجرانا، وهذه الإحصائية توضح الهيمنة المطلقة للبرسا على ملعبه أمام فياريال".

وكانت آخر مرة تعثر فيها برشلونة أمام فياريال بالكامب نو في موسم 2009-2010، حيث انتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومنذ ذلك الوقت، حقق ليونيل ميسي ورفاقه الفوز في جميع المباريات.

وأحرز برشلونة 29 هدفاً في معقله خلال المباريات التسعة الأخيرة ضد فياريال، بمعدل 3.2 هدف في المباراة الواحدة، بينما لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف فقط، بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة.

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