نائب: أربع كتل رئيسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة إذا اعتمدت بطاقة الناخب الالكترونية

2020/09/26 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب في البرلمان، قاسم الفهداوي، (اليوم السبت 26/9/2020)، عن اتفاق جرى بين أربع كتل رئيسية داخل مجلس النواب، بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا جرت وفق نظام بطاقة الناخب الالكترونية.

وقال الفهداوي، في حديث متلفز، ان "من غير المتوقع ان تعقد جلسة اليوم، بسبب اختلال النصاب القانوني، واستمرار الخلافات السياسية على قانون الانتخابات وفقرة الدوائر المتعددة".

وبين ان "هناك توجه سياسي بالعمل ضد العمل بالنظام البايوميتري، والإبقاء على نظام بطاقة الناخب الالكترونية"، مشيرا الى ان "الانتخابات القادمة ستفرز حكومة (اشد فساداً)، من سابقاتها اذا ما ابقي العمل بالنظام الالكتروني".

ولفت “هناك أربع كتل رئيسية (سنية)، داخل مجلس النواب اتفقت على مقاطعة الانتخابات القادمة اذا ما لم تجري وفق النظام البايوميتري".

وفي وقت سابق، اكد عضو اللجنة القانونية، النائب سليم همزة، وجود 5 مقترحات مطروحة على طاولة النقاش، لحسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "الخلافات بين القوى السياسية حيال فقرة (الدوائر المتعددة)، في قانون الانتخابات، لاتزال قائمة حتى اللحظة، ولم تتوصل الى اتفاق نهائي"، مؤكدا بانه "سيجري طرح الملف في جلسة السبت القادم للتصويت، واذا لم يحسم سيجري عرضه مرة اخرى الاسبوع الذي يليه".

واضاف همزة،ان " 5 مقترحات مطروحة الان للنقاش لحسم فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، بينها من يختار المحافظة دائرة انتخابية، واخرون العراق دائرة انتخابية واحدة، وهناك مقترحات اخرى لجعل العراق 280 دائرة او 80 دائرة".

ولفت الى انه في "كل الاحوال فأن عدم وجود تعداد سكاني والتقاطع بين الاقضية والنواحي وكوتا النساء، ستدفع بصعوبات واضحة امام مفوضية الانتخابات قد تدفع الى تأجيل الانتخابات لأنها تجري لاول مرة بهذا الاطار، لكن اذا تم العودة للقانون السابق ستجري الانتخابات في اسرع وقت".

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